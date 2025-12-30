Crystal Palace-Fulham giovedì 01 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi del match tra Crystal Palace e Fulham, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle 18:30. Esamineremo formazioni, quote e pronostici, considerando le condizioni attuali delle squadre. Il Crystal Palace, alle prese con infortuni e impegni, affronta un Fulham in crescita, dopo tre vittorie consecutive. Un confronto che promette equilibrio e interesse, con attenzione alle dinamiche di classifica e alle possibili strategie delle due formazioni.

Il Crystal Palace è arrivato stremato in questo periodo particolare della stagione, tra i tanti impegni, gli infortuni e la Coppa d'Africa che ha portato via elementi importanti, l'opposto di quello che è successo al Fulham che con tre vittorie consecutive in campionato lo ha raggiunto a quota 26 punti in classifica.

