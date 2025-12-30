Analisi e pronostici sul match Crystal Palace-Fulham del 1° gennaio 2026 alle ore 18:30. In questa partita, il Crystal Palace affronta un momento difficile a causa di infortuni e impegni ravvicinati, mentre il Fulham, forte di tre vittorie consecutive, si presenta in forma. Ecco formazioni, quote e previsioni per un confronto equilibrato tra due squadre in cerca di continuità.

Il Crystal Palace è arrivato stremato in questo periodo particolare della stagione, tra i tanti impegni, gli infortuni e la Coppa d’Africa che ha portato via elementi importanti, l’opposto di quello che è successo al Fulham che con tre vittorie consecutive in campionato lo ha raggiunto a quota 26 punti in classifica. Le Eagles invece . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Fulham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Crystal Palace-Fulham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Liverpool-Leeds (giovedì 01 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crystal Palace-Fulham giovedì 01 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici.

Crystal Palace into Champions League places as Guehi scores late winner at Fulham - Marc Guéhi, the Crystal Palace captain, scored a late winner in the London derby at ... sports.yahoo.com

Fulham vs Crystal Palace; Premier League - Report and free match highlights as Marc Guehi heads in from a corner to earn Crystal Palace victory at Craven Cottage; Eagles had led through Eddie Nketiah strike before Harry Wilson wondergoal ... skysports.com

Fulham vs Crystal Palace; Premier League - 2 Crystal Palace: Marc Guehi heads in late winner to send Eagles soaring to fourth in Premier League Report and free match highlights as Marc Guehi heads in from a corner to earn Crystal ... skysports.com

È stato l'uomo dell'Europa League, ora potrebbe lasciare il Tottenham. Brennan Johnson dovrà scegliere tra Bournemouth e Crystal Palace, che ha trovato un accordo con gli Spurs per circa 40 milioni di euro Il gallese era arrivato nel 2023 dal Nottingham F x.com

È stato l'uomo dell'Europa League, ora potrebbe lasciare il Tottenham. Brennan Johnson dovrà scegliere tra Bournemouth e Crystal Palace, che ha trovato un accordo con gli Spurs per circa 40 milioni di euro Il gallese era arrivato nel 2023 dal Nottingham F facebook