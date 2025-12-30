Tocca a Tocci presentare il suo menù aretino autentico, con piatti tradizionali come crostini, brodo e carni allo spiedo. Un'offerta semplice e genuina, pensata per celebrare il nuovo anno in modo sobrio e rispettoso delle radici culinarie locali. Niente cappelletti dopo Natale: un invito a riscoprire i sapori di una volta, con ingredienti di qualità e un approccio senza fronzoli.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Una tavola semplice e tradizionale per accogliere il nuovo anno con il profumo della memoria, della pazienza e dei buoni ingredienti. È quella raccontata da Augusto Tocci, agronomo, botanico e studioso di gastronomia storica, volto amatissimo della divulgazione culinaria, che alla vigilia dell’anno nuovo invita a tornare a una cucina sobria, territoriale e profondamente umana. “Sono piatti che parlano di Arezzo e della storia della sua tavola”, spiega, “di un tempo in cui non si buttava nulla e si cucinava al passo con le stagioni”. Gli antipasti. Il menu comincia dagli antipasti e quindi, va da sé, con gli immancabili crostini neri con i fegatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crostini, brodo e carni allo spiedo. Tocci lancia il vero menù aretino: “Niente cappelletti dopo Natale”

Leggi anche: Il brodo, la ricetta autunnale vero elisir di benessere

Leggi anche: Barbara D’Urso, dopo Ballando il Natale a casa di Mara Venier: il menù e gli amici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crostini, brodo e carni allo spiedo. Tocci lancia il vero menù aretino: “Niente cappelletti dopo Natale”.

Crostini, brodo e carni allo spiedo. Tocci lancia il vero menù aretino: “Niente cappelletti dopo Natale” - Lo studioso di gastronomia dal pane coi fegatini a quello imburrato con filetti d’acciuga, ai due primi. lanazione.it