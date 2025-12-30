Cronistoria della manovra | Com' è partita e com' è arrivata

Il Parlamento ha approvato definitivamente la legge di Bilancio 2026, conclusione di un percorso iniziato mesi fa. Dopo una fase di discussioni e modifiche, la normativa è stata approvata entro la scadenza del 31 dicembre, consentendo così l'adozione delle misure previste per il nuovo anno. Questa cronistoria evidenzia l’iter e le tappe principali che hanno portato all’approvazione finale del documento finanziario.

Oggi il Parlamento ha varato in via definitiva la legge di Bilancio 2026, dopo una corsa contro il tempo per approvare il testo entro il 31 dicembre.

