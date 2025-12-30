Cronaca di una domenica particolare da Sollicciano e dal Gozzini a Roma

Una domenica diversa, vissuta tra Sollicciano, Gozzini e Roma, segnala un momento di incontro e riflessione. Un pullman partito all’alba ha portato ospiti e rappresentanti di diverse realtà, tra cui il Giubileo dei detenuti promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, il cappellano don Stefano Casamassima e le associazioni coinvolte. Un’occasione per condividere esperienze e pensieri, in un contesto di dialogo e reinserimento.

Firenze, 30 dicembre 2025 - Una domenica particolare, di quelle che non si dimenticano. Un pullman che parte all'alba e che nei giorni scorsi ha raggiunto Roma con alcuni ospiti di Sollicciano e del Gozzini, in via dei reinserimento, per il Giubileo dei detenuti, con la Comunità di Sant'Egidio, il cappellano don Stefano Casamassima, il Cammino Neocatecumenale, Pantagruel e Ottovolante, agenti di polizia penitenziaria. Sì, è stato un pellegrinaggio aprendo la porta sulle possibilità di una nuova vita. L'arcivescovo Gherardo Gambelli ha mandato un messaggio che è stato letto in pullman al termine di una preghiera: "L'ascolto della Sacra Scrittura purifica il nostro sguardo, aiutandoci a vedere le realtà del mondo con gli occhi di Dio, riconoscendo i segni della sua presenza nella nostra vita.

