Crisi idrica | via libera alla Manovra risposte concrete per Irpinia e Sannio

Con l’approvazione dell’ordine del giorno alla manovra di bilancio, si apre una strada concreta per affrontare la crisi idrica in Irpinia e nel Sannio. La misura mira a rispondere alle esigenze delle comunità servite da Alto Calore Servizi, garantendo interventi mirati e duraturi. Questo passo rappresenta un impegno concreto per migliorare la gestione dell’acqua e sostenere le zone più colpite.

Tempo di lettura: 2 minuti "Con l'approvazione in Aula dell'ordine del giorno alla manovra di bilancio, afferente alla crisi idrica in Irpinia e nel Sannio, si raggiunge un risultato concreto per le comunità servite da Alto Calore Servizi, troppo a lungo marginalizzate nelle politiche nazionali. Alle loro istanze abbiamo chiesto di dare una risposta chiara, garantendo attenzione, equità e proposte sul fronte della crisi idrica". Lo dichiarano in una nota la deputata di Forza Italia Marta Fascina ed il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante. "Nei giorni scorsi – prosegue Ferrante – ho incontrato a Roma una delegazione di sindaci di quell'area per ascoltare direttamente le difficoltà che, da oltre vent'anni, incidono sulla qualità della vita e sulle prospettive di sviluppo di quei territori.

