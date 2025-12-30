In occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio 2026 alla Camera dei Deputati, si è discusso anche della crisi idrica in Irpinia e nel Sannio. Un ordine del giorno, firmato dall’on. Spagnuolo, ha evidenziato l’importanza di interventi su reti, investimenti e tutela delle comunità colpite, sottolineando la necessità di una collaborazione istituzionale efficace per affrontare questa emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’Aula della Camera dei Deputati, a Montecitorio, è stata approvata la Legge di Bilancio 2026 e, nel medesimo contesto, è stato accolto un ordine del giorno dedicato alla crisi idrica in Irpinia e nel Sannio, con impegni mirati su reti, investimenti e tutela delle comunità interessate, a firma dell’on. Marta Fascina, affiancata dall’on. Tullio Ferrante. “È un segnale importante – dichiara il Sindaco di Atripalda, Avv. Paolo Spagnuolo – perché riconosce l’emergenza che vive una vasta area del nostro territorio e richiama la nec essità di interventi strutturali: reti più efficienti, investimenti programmati e garanzie di continuità del servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Crisi idrica, Spagnuolo plaude alla sinergia istituzionale

