CRIMSON SKIES | CIELO CREMISI di Jaymin Eve – Recensione

Crimson Skies: Cielo Cremisi, secondo volume della duologia Fallen Fae Gods di Jaymin Eve, conclude la storia avvincente iniziata con il primo libro. Pubblicato nel 2025 da Leggereditore e tradotto da Andrea Ippolito, questo romanzo prosegue l’esplorazione di un mondo fantastico ricco di personaggi complessi e trame intricate. Di facile comprensione e ben strutturato, rappresenta una scelta interessante per chi ama il genere fantasy e le narrazioni ben costruite.

Crimson Skies: Cielo Cremisi è il secondo e ultimo libro della duologia Fallen Fae Gods, uscita nel 2025 ed edita in Italia da Leggereditore e tradotto da Andrea Ippolito. Trama. Niente è mai come sembra. Soprattutto quando si finisce, per sbaglio, nel bel mezzo di un mondo incantato. L’ultima cosa che Morgan si sarebbe mai aspettata era di venire catapultata in un mondo popolato da Fae, governato dalla magia – o meglio, dalla manipolazione dell’energia – e dai draghi. Draghi che, in questo caso, sono anche delle divinità conosciute come i Cinque Caduti che in seguito alla distruzione del loro mondo natale sono precipitati nel regno di Risest. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

