Cresce la richiesta di doposcuola Oltre diecimila ragazzi seguiti | ora più stranieri e bisogni speciali

Negli ultimi anni, cresce l’interesse per i servizi di doposcuola, con oltre diecimila ragazzi seguiti, tra cui un numero crescente di studenti stranieri e con bisogni speciali. Questa attività, oltre a supportare lo svolgimento dei compiti, rappresenta un’opportunità di inclusione e socializzazione. Pur richiedendo impegno e competenza, il doposcuola si conferma un ambito di volontariato stabile e in evoluzione, fondamentale per il sostegno alle giovani generazioni.

"Non solo compiti: quello dei doposcuola è un ambito di volontariato che manifesta vivacità, creatività e una sostanziale tenuta rispetto ad altri. Ma emergono sfide chiarissime, che dovremo affrontare negli anni a venire, insieme a una pluralità di soggetti". Erica Tossani, direttrice di Caritas Ambrosiana, inquadra l'ultimo "censimento" dei doposcuola attivi in diocesi, numeri alla mano. Nel Rapporto di ricerca realizzato nel biennio 2024-2025 dall'Area Minori e dall'Osservatorio delle povertà e delle risorse di Caritas Ambrosiana, sono 165 le esperienze messe a fuoco, frequentate da 7.571 ragazzi (il 39% della primaria, il 48% delle medie, il 13% delle superiori).

