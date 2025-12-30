Cremonese il difensore Marianucci è in dirittura d' arrivo dal Napoli

La Cremonese si avvicina all’acquisto del difensore Marianucci dal Napoli. Sebbene l’ufficialità non sia ancora arrivata, la società ha già definito le linee guida per il mercato invernale, puntando a rinforzare la rosa e migliorare le proprie prestazioni. La trattativa sembra prossima alla conclusione, in attesa delle ultime formalità, in un contesto di pianificazione strategica per la stagione.

Ovviamente manca ancora l’ufficialità, ma la Cremonese ha già delineato in modo preciso la strategia che dovrà guidare il suo mercato invernale. Del resto le intenzioni sono state anticipate dal ds Simone Giacchetta, che, per rafforzare il gruppo che dovrà raggiungere l’ambito traguardo della salvezza, ha parlato della volontà di inserire a gennaio un difensore ed un centrocampista. Arrivi che non intendono certo rappresentare una sorta di bocciatura per i giocatori attualmente a disposizione di mister Davide Nicola, ma puntano soprattutto ad offrire una maggiore possibilità di scelta al tecnico grigiorosso ed una migliore gestione delle energie in vista della seconda e decisiva fase di una stagione che si preannuncia molto impegnativa sino al termine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese, il difensore Marianucci è in dirittura d'arrivo dal Napoli Leggi anche: Cagliari e Cremonese su Marianucci: possibile uscita dal Napoli Leggi anche: Europei U21, brutta notizia per il difensore del Napoli Marianucci Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cremonese, il difensore Marianucci è in dirittura d'arrivo dal Napoli - Sono giorni intensi per il mercato della matricola grigiorossa, il ds Giacchetta punta a un inserimento in difesa e uno a centrocampo, oltre a risolvere la questione degli esuberi ... sport.quotidiano.net

Cremonese, tentativo per Okoli: no del Leicester. Occhi su Marianucci - Sky Sport racconta un interessante retroscena di mercato: nei giorni scorsi i lombardi avrebbero fatto un ... firenzeviola.it

Marianucci tra Cagliari e Cremonese! I lombardi provano lo scatto decisivo - Luca Marianucci, difensore del Napoli, potrebbe partire a gennaio: Cagliari e Cremonese vogliono il centrale della società campana Il calciomercato del Cagliari entra nel vivo anche sul fronte difensi ... cagliarinews24.com

Il Napoli potrebbe cedere Marianucci alla Cremonese: il club grigiorosso a fine gara ha chiesto ufficialmente il difensore a Manna. La formula è quella più gradita al Napoli: sul difensore c’è anche il Torino, ma i granata vorrebbero un diritto di riscatto che il Na - facebook.com facebook

#Marianucci verso la #Cremonese, idea #Luperto come quinto difensore! L’intreccio – KKN x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.