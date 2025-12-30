Cremona ritrovato in una roggia armadietto blindato pieno di fucili

A Cremona, un armadietto blindato con numerosi fucili e munizioni è stato rinvenuto in una roggia alle porte della città. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al recupero di un deposito illegale di armi, sollevando questioni sulla sicurezza pubblica e sul controllo del territorio. La scoperta si inserisce nel quadro delle attività di monitoraggio e contrasto alla criminalità nella zona.

Un armadietto blindato contenente diversi fucili con munizioni ritrovato in una roggia alle porte della città. Il ritrovamento risale al giorno di Natale e i fucili sono stati trafugati da una abitazione di Bagnara il 13 dicembre. Il proprietario delle armi aveva denunciato il furto ai carabinieri, dopo che, al rientro a casa, aveva trovato una finestra rotta e rubato l’intero armadietto in cui custodiva le armi. Dieci giorni più tardi il ritrovamento nella roggia. Rimangono aperte a questo punto tutte le possibilità: i carabinieri dopo aver controllato le matricole delle armi le hanno restituite al proprietario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, ritrovato in una roggia armadietto blindato pieno di fucili Leggi anche: Forzano l'armadietto blindato e rubano due fucili, tre pistole e munizioni Leggi anche: Rodano, il cadavere di una donna trovato in una roggia: indagini in corso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Armadio blindato e fucili - Un armadio blindato, contenente dei fucili, refurtiva di un furto commesso il 13 dicembre, è stato rinvenuto dai Carabinieri il giorno di Natale. cremonaoggi.it

Ritrovati armadio blindato e fucili rubati il 13 dicembre - I carabinieri scoprono la refurtiva nelle campagne di Bagnara, restituendo armi e munizioni al proprietario. laprovinciacr.it

