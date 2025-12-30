Costretta da lui a una ispezione fisica

In un contesto segnato da gelosia e uso di cocaina, una donna si è trovata costretta da lui a una ispezione fisica. La situazione si inserisce in un quadro di relazioni tossiche, dove tensioni e dipendenze si intrecciano, creando un ambiente difficile e complesso. L’episodio evidenzia le dinamiche di controllo e fragilità che possono caratterizzare rapporti segnati da insicurezze e problematiche di dipendenza.

Gelosia e cocaina: una miscela esplosiva capace di alimentare, come lei stessa aveva precisato, una "relazione tossica". Un rapporto caratterizzato non solo da insulti, svilimenti e botte. Ma lui era arrivato a una ispezione sia della biancheria di lei che delle sue parti intime per capire se fosse stato tradito. E in una occasione le aveva sottratto il bancomat per prelevare 50 euro con cui comperare una dose di cocaina. Un quadro accusatorio costato a un 35enne di Faenza l’allontanamento da casa, il divieto di avvicinare la ex a meno di 500 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

