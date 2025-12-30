Così i Fratelli Musulmani si sono infiltrati in Occidente

Il tema dei finanziamenti alle reti islamiste in Occidente è di crescente preoccupazione. Per approfondire questa questione, Il Tempo ha intervistato Charles Asher Small, direttore dell’Isgap, che ha analizzato le modalità di infiltrazione e le implicazioni di tali flussi di denaro. Un approfondimento importante per comprendere i rischi e le dinamiche di questa infiltrazione.

Sul tema inquietante del giro di finanziamenti a favore delle reti islamiste in giro per il mondo, Il Tempo ha sentito Charles Asher Small, direttore dell'Isgap (www.isgap.org), esperto di antisemitismo e radicalismo islamico. Sulla base del principio «follow the money», lei ha portato all'attenzione di Donald Trump i Fratelli musulmani come organizzazione terroristica. «L'ordine esecutivo del presidente Trump per designare la Fratellanza Musulmana come organizzazione terroristica rappresenta uno sviluppo sostanziale nella guerra che viene condotta contro le nazioni democratiche dalla stessa Fratellanza e da altre entità islamiste.

