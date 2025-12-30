Così garantiamo la validità scelte deliberate

Retiambiente comunica il rinvio dell’assemblea dei soci di Cermec a metà gennaio, dopo aver condotto una verifica tecnica. Questa decisione, presa in collaborazione con i Comuni di Massa e Carrara, mira a garantire che le scelte siano deliberate e fondate su procedure chiare e condivise, considerando il trasferimento di proprietà indiretta della società al Gruppo Retiambiente. La trasparenza e la corretta gestione sono al centro di questo processo.

Retiambiente spiega le motivazioni del rinvio a metà gennaio. "Nel ringraziare i Comuni di Massa e Carrara per il coinvolgimento nel percorso di rinnovo dell’organo amministrativo di Cermec, informa di aver svolto una verifica tecnica relativa all’assemblea dei soci di Cermec del 29 dicembre, considerato che la società diverrà indirettamente di proprietà del Gruppo Retiambiente. Dalle valutazioni effettuate, anche con il supporto di esperti dei Collegi sindacali, emerge un quadro non univoco circa la possibilità di ritenere valide le deliberazioni assembleari nel caso in cui il voto dei soci non fosse risultato unanime, tenuto conto della sterilizzazione delle azioni proprie detenute da Cermec. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Così garantiamo la validità scelte deliberate" Leggi anche: Scade la validità della carta d'identità cartacea, è obbligatorio passare a quella elettronica Leggi anche: Garlasco, la difesa di Sempio contesta la perizia del gip: "Scarsa validità scientifica"

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.