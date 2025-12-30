Cosa il 2025 in musica ci dice di come sarà il 2026 in musica

Analizzare le tendenze musicali del 2025 può offrire preziose indicazioni su come sarà il panorama nel 2026. Questo esercizio permette di comprendere le evoluzioni stilistiche, le innovazioni tecnologiche e i gusti emergenti, contribuendo a delineare un quadro più chiaro dello sviluppo musicale futuro. In un contesto in continua trasformazione, osservare il presente aiuta a prevedere le direzioni di domani, offrendo spunti utili per artisti, addetti ai lavori e appassionati.

Whitney Houston, abbiamo un problema. Lo so, so benissimo che non era alla divina e mai abbastanza compianta Whitney che era rivolta la nota frase, pronunciata ormai cinquantcinque e rotti anni fa dall’astronauta Jack Swigert a bordo dell’Apollo 13, rivolto alla base di Houston, ma visti i tempi che corrono è proprio lo spirito di colei che per anni ha incarnato, a ragione, la massima icona del canto virtuoso che converrebbe richiedere aiuto. Il motivo è presto detto, sono un critico musicale che per lavoro è quindi costretto a ascoltare un po’ tutto quello che esce, e arrivati in questi ultimi giorni dell’anno mi sono addirittura autoimposto di fare una sorta di recap di quello che il convento, leggi il mercato musicale, ci ha offerto, diciamo così, in questo disastrato 2025. 🔗 Leggi su 361magazine.com

