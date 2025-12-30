Cosa fare anche gratis a Milano per Capodanno | tutti gli eventi

Scopri le occasioni per trascorrere il Capodanno a Milano, incluse attività gratuite e eventi organizzati in città. Dalle iniziative culturali alle celebrazioni pubbliche, questa guida ti aiuterà a pianificare il tuo ultimo giorno dell’anno, offrendo suggerimenti pratici e aggiornati per vivere un momento speciale nel rispetto delle normative e senza spendere troppo.

Cosa fare (anche gratis) a Milano il 31 e per Capodanno?Gli ultimi giorni dell'anno sono arrivati e promettono un lunghissimo weekend di festa e di puro divertimento.All’Auditorium di Milano torna il tradizionale concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cosa fare (anche gratis) a Milano per Capodanno: tutti gli eventi Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 7 al 9 novembre: tutti gli eventi Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Milano per Halloween e fino al 2 novembre: tutti gli eventi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quali musei e mostre (una è gratis) a Milano sono aperti a Natale e a Capodanno; Musei gratis a Milano domenica 4 gennaio 2026 (e aperture gratuite in Lombardia); Cosa fare all’Epifania 2026 a Milano e in Lombardia; Cosa fare a Milano il 25 e 26 dicembre: eventi, presepi e concerti per tutta la famiglia (anche gratis). Cosa fare (anche gratis) a Milano per Capodanno: tutti gli eventi - Le serate in discoteca, il concerto all'Auditorium di Milano, i musei aperti per i bambini e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it

Natale e Santo Stefano a Milano: 10 cose da fare il 25 e 26 dicembre 2025 - Alberi e presepi da ammirare e fotografare, ma anche piste di pattinaggio sul ghiaccio dove divertirsi in compagnia di amici e familiari. ilgiorno.it

Musei gratis, mercatini e mostre da non perdere: gli eventi in programma a Milano sabato 3 e domenica 4 gennaio - Cosa fare e cosa vedere a Milano nel primo weekend del 2026, il 3 e 4 gennaio? msn.com

