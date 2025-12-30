Cosa c'è dietro il botta e risposta tra Conte e Marotta sullo scudetto | se la sono legata al dito
Dietro il dibattito tra Conte e Marotta sullo scudetto si cela una questione di percezioni e strategie. La discussione è nata dopo l’ultima giornata di campionato, quando sono emerse tensioni riguardo alle aspettative e alle responsabilità delle squadre coinvolte. Un confronto che riflette le diverse visioni sul ruolo di favoriti e sulle dinamiche di una competizione sempre più accesa e complessa.
La polemica sulla squadra "favorita e obbligata a vincere" è scoppiata dopo l'ultima giornata di campionato. Ma è solo la punta dell'iceberg di un rapporto complicato che ha un precedente avvelenato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
