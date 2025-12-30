Cosa cambia per l’Italia in United Cup con il forfait di Loïs Boisson | perdita di peso per la Francia

Loïs Boisson si è ritirata dalla United Cup 2026, annunciandolo tramite una story su Instagram. La giocatrice francese, assente dall’ultimo WTA 1000 di Pechino, non prenderà parte alla competizione. La sua assenza rappresenta una perdita per la squadra francese, mentre l’Italia non subisce modifiche significative alla propria formazione. L’evento prosegue con le altre nazionali coinvolte, mantenendo il suo calendario e le sue dinamiche.

Con una story su Instagram, nella tarda serata di ieri, la francese Loïs Boisson ha annunciato il forfait dalla United Cup 2026 di tennis: la transalpina non scende in campo dal WTA 1000 di Pechino, torneo nel quale si ritirò al terzo turno. Le parole della francese su Instagram: “ Ciao a tutti. Volevo informarvi che, purtroppo, ho avuto un piccolo contrattempo durante la mia preparazione prestagionale e che, di conseguenza, non sarò pronta in tempo per partecipare alla United Cup a Perth “. Spiega la transalpina: “ È stata una decisione molto difficile da prendere, perché non vedevo l’ora di rappresentare la Francia per la prima volta in una competizione a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

