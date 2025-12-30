Cortona fuochi artificiali sempre vietati Il Comune ricorda il regolamento di Polizia locale
Il Comune di Cortona ribadisce il divieto di utilizzare fuochi artificiali, in conformità con il regolamento di Polizia locale. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente, mantenendo un’attenzione costante sul rispetto delle normative vigenti. Si invita la cittadinanza a rispettare questa disposizione per prevenire incidenti e garantire una comunità più sicura.
Arezzo, 30 dicembre 2025 – . Una norma utile per tutelare le persone fragili e gli animali. Non ci sarà un’ordinanza specifica, perché il divieto è sempre in vigore: nei centri abitati di Cortona è sempre vietato l’utilizzo di fuochi artificiali. Alla vigilia di San Silvestro, l’Amministrazione comunale ricorda quanto previsto dal Regolamento di Polizia locale. All’articolo 73 il testo vieta di accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
