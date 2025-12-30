Il Comune di Cortona ribadisce il divieto di utilizzare fuochi artificiali, in conformità con il regolamento di Polizia locale. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente, mantenendo un’attenzione costante sul rispetto delle normative vigenti. Si invita la cittadinanza a rispettare questa disposizione per prevenire incidenti e garantire una comunità più sicura.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – . Una norma utile per tutelare le persone fragili e gli animali. Non ci sarà un’ordinanza specifica, perché il divieto è sempre in vigore: nei centri abitati di Cortona è sempre vietato l’utilizzo di fuochi artificiali. Alla vigilia di San Silvestro, l’Amministrazione comunale ricorda quanto previsto dal Regolamento di Polizia locale. All’articolo 73 il testo vieta di accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, fuochi artificiali sempre vietati. Il Comune ricorda il regolamento di Polizia locale

