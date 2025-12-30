Cortona conclusi i lavori al piazzale della chiesa de Le Celle

Sono stati completati i lavori di riqualificazione del piazzale della chiesa de Le Celle a Cortona. L’intervento, finalizzato a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area, rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione dei luoghi francescani. L’amministrazione comunale e i responsabili hanno sottolineato l’importanza di interventi che rispettino il patrimonio storico e culturale del territorio.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Meoni: «Si completa il nostro impegno per la riqualificazione dei luoghi francescani». Il Comune di Cortona ha concluso le opere di riqualificazione del piazzale della chiesa dell'Eremo de Le Celle. L'intervento ha avuto come obiettivo la messa in sicurezza, la riqualificazione e valorizzazione dello spazio e della rampa di collegamento con la strada comunale. L'intervento ha previsto la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra serena in modo da uniformare l'intero piazzale. È stato inoltre riqualificato il muretto con una nuova ringhiera in ferro battuto.

A nuovo il piazzale delle Celle. Interventi da 200 mila euro per mettere in sicurezza la zona

