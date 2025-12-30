Corte | no a espulsione immediata imam

La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il rifiuto dell'espulsione immediata di Mohamed Shahin, imam di Torino, in seguito a un provvedimento del ministro Piantedosi. La decisione evidenzia l’attenzione alle procedure legali e ai diritti dell’individuo, mantenendo la posizione di non procedere all’allontanamento senza un’adeguata valutazione giuridica. La vicenda si inserisce nel quadro delle questioni relative alla sicurezza e ai diritti umani.

19.48 La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il "no" all'allontanamento immediato dall'Italia di Mohamed Shahin imam di Torino colpito da un provvedimento di espulsione del ministro dell' Interno Piantedosi. I giudici hanno respinto un reclamo contro la precedente decisione del tribunale nisseno.Secondo indiscrezioni per i magistrati di seconda istanza Shahin deve essere considerato un "richiedente asilo" e quindi non può essere rimpatriato, in attesa che si definisca la sua posizione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Imam Torino, la Corte d’Appello conferma lo stop all’espulsione Leggi anche: Il Viminale non si fa fermare dalla Corte d'Appello: avanti con l'espulsione dell'imam di Torino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Corte d’appello conferma il «no» all’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam di Torino - I giudici di secondo grado di Caltanissetta hanno bocciato il ricorso dell'Avvocatura dello stato contro l’ordinanza del tribunale nisseno: «Va considerato un richiedente asilo». editorialedomani.it

Imam Shahin, la Corte d’appello blocca l’espulsione e conferma il no all’allontanamento dall’Italia - Per i giudici, Shahin resta richiedente asilo: si chiude un nuovo capitolo di una vicenda giudiziaria e politica che da mesi divide Torino ... giornalelavoce.it

Imam Torino, Corte d'appello conferma no ad allontanamento dall'Italia - I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello Stato contro la precedente decisione del tribunale nisseno. msn.com

“L’imam Shanin deve essere espulso e per questo presenterò un esposto in procura sulla moschea Omar e il suo Imam Shanin, già destinatario di un provvedimento di espulsione del Viminale. Le motivazioni dell’ordinanza della Corte d’appello con cui l’im - facebook.com facebook

Mohamed Shahin libero: smontata la tesi del Viminale sulla “pericolosità sociale” Redazione Ieri mattina la Corte d’Appello di Torino ha disposto il suo rilascio immediato dal #CPR di Caltanissetta, dove era trattenuto in attesa di espulsione. meltingpot.org/ x.com

