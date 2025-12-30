Corleone stabilizzati 47 lavoratori in servizio al Comune

Da palermotoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, 47 lavoratori Lsu in servizio presso il Comune di Corleone hanno sottoscritto i contratti a tempo indeterminato part-time, dopo anni di attesa. L’atto permette loro di stabilizzarsi e di evitare le continue proroghe di breve durata, offrendo maggiore sicurezza lavorativa e continuità nei servizi offerti al territorio.

"Questa mattina 47 lavoratori Lsu in servizio al comune di Corleone hanno firmato dopo anni di attesa i contratti a tempo indeterminato part-time, evitando i patemi delle proroghe dell’ultimo minuto". Lo annuncia Gianluca Cannella, segretario provinciale del sindacato Csa-Cisal.“Un risultato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

corleone stabilizzati 47 lavoratori in servizio al comune

© Palermotoday.it - Corleone, stabilizzati 47 lavoratori in servizio al Comune

Leggi anche: Stabilizzati gli ultimi tre lavoratori ex Lsu: il Comune di Comitini chiude un capitolo lungo 30 anni

Leggi anche: Azienda Speciale Terracina, stabilizzati 15 lavoratori

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.