Cordoglio in Versilia è morta Miriam Davini Ha gestito a lungo il bagno Balena 2000

A Viareggio, si è spento Miriam Davini Lardinelli, nota per aver gestito a lungo il bagno Balena 2000. Nata nel 1925, ha vissuto un lungo e intenso percorso nel settore turistico della Versilia. La sua scomparsa, avvenuta il 30 dicembre 2015, proprio nel giorno del suo 90° compleanno, rappresenta una perdita significativa per la comunità locale.

Viareggio, 30 dicembre 2015 – E’ spirata proprio allo scoccare del compleanno per i suoi 90 anni Miriam Davini Lardinelli, personaggio molto conosciuto a Viareggio. Mamma dell’ex campione italiano di triathlon, l’imprenditore Vincenzo Lardinelli, per anni è stata infatti alle redini del bagno Balena 2000, segnandone l’ultima fase prima di cederlo alcuni anni fa. Nata ’incidentalmente’ a bordo di una nave a Trapani (il padre era infatti comandante), Miriam Davini è poi cresciuta a Lucca: fin da giovanissima si è appassionata di sport praticando sci e scherma e, forte di quel fisico longilineo e già modernissimo, nel 1955 fu incoronata Miss Toscana, per poi partecipare a Miss Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

