Coppa Italia la Sir mette la museruola alla Lube e si prende la Final Four

La Sir Susa Scai Perugia si è qualificata per la Final Four di Coppa Italia, superando la Lube in una sfida difficile e equilibrata. La partita ha dimostrato la crescita e la solidità della squadra, che ha saputo mantenere concentrazione e determinazione. Ora, l’obiettivo è prepararsi al meglio per affrontare le prossime sfide e puntare al trofeo nazionale.

Non c'era alcun dubbio che la sorte avesse riservato alla Sir Susa Scai Perugia il quarto di Coppa Italia più insidioso degli ultimi anni.Un vero esame per i campioni del mondo, superato però a pieni voti: in un PalaBarton ribollente di entusiasmo è finita 3-1 per la formazione di Angelo.

