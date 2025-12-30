Coppa Italia la sfida eterna La Sir aspetta Civitanova
Stasera alle 20.30 si disputa il quarto di finale di Coppa Italia di pallavolo, con la Sir Susa Scai Perugia che ospita al palasport di Pian di Massiano la Cucine Lube Civitanova. La sfida rappresenta un classico della competizione, con le due squadre che si confrontano in un incontro decisivo in gara unica, in un appuntamento atteso dagli appassionati.
Si gioca stasera alle 20.30 il quarto di finale di Coppa Italia in gara unica con la Sir Susa Scai Perugia che ospita al palasport di Pian di Massiano la rivale di sempre, Cucine Lube Civitanova. La formazione diretta da Angelo Lorenzetti dovrebbe essere al completo dopo il periodo di acciacchi fisici, ma nessuno pensa di poter abbassare la guardia. Si attende un gran contributo in attacco da parte dell’opposto tunisino Wassim Ben Tara mentre a muro sarà importante il lavoro del centrale argentino Agustin Loser. Gli ospiti guidati dall’allenatore Giampaolo Medei hanno delle punte di eccellenza nella battuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
