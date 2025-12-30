Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani sostenibilità e grandi firme

La Coppa del Mondo Under 20 di scherma si svolge a Udine dal 4 al 6 gennaio presso il Palaindoor “Ovidio Bernes”. L’evento vede protagonista la spada femminile Cadette e Giovani, con l’introduzione dell’Under 17. Mara Navarria sarà madrina dell’occasione, mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Un appuntamento dedicato ai giovani atleti e alla promozione sostenibile dello sport.

Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor "Ovidio Bernes" ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l'Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Udine capitale della scherma giovanile internazionale Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in . La Coppa del Mondo Under 20 di Udine pronta per la ventesima edizione: Cadette e Giovani della spada femminile in pedana nel segno della Sostenibilità. Mara Navarria la madrina, fasi finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma; L'Italia nel 2025 | Review nazionali italiane; Erika Saraceni: il record Under 20 nel salto triplo, i primi Mondiali e l'obiettivo Olimpiadi · Atletica; Le migliori giovani spadiste del mondo in gara a Udine: 180 atlete da 32 Paesi. Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine - La spadista di Carlino – medaglia d'oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all'udinese Giulia ...

