Coppa d' Africa i verdetti dei gruppi A e B

Si sono conclusi i gironi A e B della Coppa d’Africa 2025, delineando le squadre qualificate agli ottavi di finale. Egitto, Marocco, Sudafrica e Mali hanno ottenuto il passaggio del turno, definendo così il quadro delle prossime sfide del torneo. Questi risultati rappresentano un passo importante nel cammino verso la fase a eliminazione diretta.

Milano, 30 dicembre 2025 - Si chiude la fase a gironi per i gruppi A e B della Coppa d’Africa e arrivano i primi verdetti: Egitto, Marocco, Sudafrica e Mali avanzano agli ottavi di finale. Fuori invece Zambia, Zimbabwe e Comore, mentre l’ Angola resta appesa alla speranza di un improbabile ripescaggio come una delle migliori terze. Nel gruppo B tutto secondo pronostico. L’Egitto di Salah, lasciato a riposo nell’ultima giornata, chiude al primo posto senza affanni: lo 0-0 contro l’Angola basta per blindare la vetta. I nordafricani amministrano il match, mentre le Palancas Negras sprecano diverse occasioni e devono ora affidarsi ai risultati degli altri gironi per sperare nella qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa d'Africa, i verdetti dei gruppi A e B Leggi anche: Osimhen nella top 11 dei calciatori da seguire in Coppa d’Africa Leggi anche: Il Senegal lascia le pressioni al Marocco, è uno dei favoriti per la Coppa d’Africa ma pochi ne parlano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Coppa d'Africa, Marocco agli ottavi di finale: El Kaabi e Diaz stendono lo Zambia. Qualificate anche Egitto e Sudafrica; Coppa d'Africa, i risultati del 26 dicembre; Coppa d'Africa, pronostico Uganda-Nigeria: Super Aquile già agli ottavi con Lookman e Osimhen; Uganda-Nigeria, intriga il Goal. Risultati Coppa d’Africa 2025, classifiche/ Diretta gol live score gironi C-D (oggi martedì 30 dicembre) - D e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, martedì 30 dicembre RISULTATI COPPA D’AFRICA 2025, CLASSIFICHE: I VERDETTI DEI ... ilsussidiario.net

Coppa d'Africa, i verdetti dei gruppi A e B - Si chiude la fase a gironi per i gruppi A e B della Coppa d’Africa e arrivano i primi verdetti: Egitto, Marocco, Sudafrica e Mali avanzano agli ottavi di finale. msn.com

Pronostici Coppa d'Africa, la Nigeria di Lookman batte anche l'Uganda? Cosa dicono le quote - Le "Super Aquile" hanno già ipotecato il primo posto nel girone mentre le "Gru" devono vincere per sperare nella qualificazione agli ottavi ... tuttosport.com

Altri 95' per #ElAynaoui col #Marocco in Coppa d'Africa. Zambia ko e ottavi raggiunti @Lorenzopaielli #ASRoma x.com

Marocco agli ottavi di Coppa d'Africa: El Kaabi e Diaz stendono lo Zambia. Ok Egitto e Sudafrica - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.