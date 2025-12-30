Coppa d' Africa i verdetti dei gruppi A e B

Si sono conclusi i gironi A e B della Coppa d’Africa 2025, delineando le squadre qualificate agli ottavi di finale. Egitto, Marocco, Sudafrica e Mali hanno ottenuto il passaggio del turno, definendo così il quadro delle prossime sfide del torneo. Questi risultati rappresentano un passo importante nel cammino verso la fase a eliminazione diretta.

  Milano, 30 dicembre 2025 - Si chiude la fase a gironi per i gruppi A e B della Coppa d’Africa e arrivano i primi verdetti: Egitto, Marocco, Sudafrica e Mali avanzano agli ottavi di finale. Fuori invece Zambia, Zimbabwe e Comore, mentre l’ Angola resta appesa alla speranza di un improbabile ripescaggio come una delle migliori terze. Nel gruppo B tutto secondo pronostico. L’Egitto di Salah, lasciato a riposo nell’ultima giornata, chiude al primo posto senza affanni: lo 0-0 contro l’Angola basta per blindare la vetta. I nordafricani amministrano il match, mentre le Palancas Negras sprecano diverse occasioni e devono ora affidarsi ai risultati degli altri gironi per sperare nella qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

