Controlli di Natale | sequestrati oltre 35mila prodotti insicuri e contraffatti

Durante il periodo natalizio, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli a Lecce e provincia, sequestrando oltre 35.000 prodotti insicuri e contraffatti. L'operazione mira a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Questo intervento rappresenta un'importante azione di prevenzione e tutela nel periodo delle festività.

LECCE – Giro di vite della guardia di finanza a Lecce e in provincia durante il periodo delle festività. Le "fiamme gialle" hanno intensificato i controlli su tutto il territorio per contrastare la vendita di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute. Le operazioni, condotte.

