Controlli di fine anno dei carabinieri | due arrestati e sei denunciati

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine anno, i carabinieri hanno effettuato controlli nei comuni di Francavilla Fontana e in altre località del Brindisino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Durante le operazioni, sono stati arrestati due soggetti e sei sono stati denunciati. Questi interventi rientrano nelle attività di controllo ordinario, contribuendo a mantenere l’ordine e la sicurezza nel territorio.

Controlli di fine anno dei carabinieri a Francavilla Fontana e in altri quattro comuni del Brindisino: due arrestati e sei denunciati. Nell'ambito di un'intensificazione dei controlli del territorio disposta dal comando provinciale di Brindisi, anche in prossimità delle festività natalizie, la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

