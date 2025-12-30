Contributi regionali a fondo perduto Confartigianato illustra l’offerta

Confartigianato ha organizzato a Sarzana un seminario dedicato ai nuovi bandi di Regione Liguria, con particolare attenzione ai contributi a fondo perduto, come Cassa Commercio e Garanzia Artigianato Liguria. L'incontro ha fornito informazioni dettagliate sulle opportunità offerte da questi finanziamenti, per supportare le imprese locali nell’accesso alle risorse disponibili e favorire lo sviluppo del settore artigianale e commerciale.

Confartigianato ha tenuto a Sarzana un seminario sui nuovi bandi di Regione Liguria di contributo a fondo perduto: Cassa Commercio e Garanzia Artigianato Liguria. La Regione ha stanziato oltre 70 milioni di euro a favore delle imprese. "Confartigianato ha iniziato proprio da Sarzana e dalla Val di Magra gli incontri di illustrazione dei nuovi bandi di contributo varati dall'assessore Piana – ha spiegato Nicola Carozza, vicedirettore di Confartigianato –, un'occasione per incontrare gli imprenditori ed ascoltare le loro esigenze in una fase nella quale per molteplici motivi la partecipazione è sempre ridotta.

