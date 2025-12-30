contributi alle giovani coppie che scelgono di vivere a cattolica

Cattolica introduce un intervento per sostenere le giovani coppie che scelgono di stabilirsi in città. Attraverso contributi mirati, l’amministrazione intende favorire l’insediamento di nuove famiglie e contrastare la fuga di residenti. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto per rafforzare il tessuto sociale e incentivare la crescita demografica locale.

di Luca Pizzagalli Cattolica vuole fermare la fuga di famiglie e giovani coppie e annuncia una piccola ‘manovra’ con contributi alle giovani coppie che decidono di fissare la propria residenza in città. Una nuova misura messa in campo dall’amministrazione comunale pensata per agevolare e sostenere le famiglie sul fronte dell’accesso all’abitazione, sia nel mercato della compravendita immobiliare che della locazione. La Giunta comunale ha deliberato, infatti, lo stanziamento di 52.500 euro. "Si tratta di una nuova azione concreta e urgente con cui puntiamo ad aiutare le giovani coppie e famiglie che decidano di acquisire o mantenere la loro residenza a Cattolica – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo – È la prima volta che il nostro Comune mette in campo questa misura pensata per le giovani coppie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

