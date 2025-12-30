Contrattazione Provincia di Benevento la CGIL non firma | Risorse sottratte ai dipendenti

La CGIL di Benevento ha annunciato di non aver firmato l’accordo sul Contratto Collettivo Integrativo 2025 della Provincia, sostenendo che le risorse destinate ai dipendenti sono state ridotte. La decisione è stata comunicata durante la riunione della delegazione trattante del 29 dicembre 2025. Questa scelta sottolinea le preoccupazioni dei rappresentanti sindacali circa la tutela dei diritti e delle risorse dei lavoratori pubblici locali.

La Funzione Pubblica CGIL di Benevento comunica ufficialmente la propria decisione, assunta nel corso della riunione della delegazione trattante del 29 dicembre 2025, di non sottoscrivere l'intesa relativa al Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2025 della Provincia di Benevento. La posizione del sindacato è la conseguenza di una gestione della contrattazione inaccettabile sia nel merito economico che nel metodo relazionale. La "logica di Robin Hood al contrario". La FP CGIL contesta duramente la scelta unilaterale dell'Amministrazione Provinciale di destinare tutte le risorse reperite ai sensi della recente normativa nazionale (Decreto PA) per incrementare unicamente il fondo destinato alle Elevate Qualificazioni (EQ) a diretto discapito del fondo del comparto, che riguarda la generalità dei dipendenti.

