Conto corrente | 7 costi nascosti da controllare prima di aprirlo

Prima di aprire un nuovo conto corrente, è importante valutare anche i eventuali costi nascosti. Spesso le offerte promozionali evidenziano pochi dettagli, ma potrebbero nascondere spese aggiuntive che incidono sui costi complessivi. Analizzare attentamente le condizioni contrattuali permette di evitare sorprese e scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Di seguito, elenchiamo sette costi nascosti da verificare prima di sottoscrivere un conto corrente.

Stai per aprire un nuovo conto corrente. L’offerta sembra allettante: canone zero, nessun costo di apertura, bonifici gratuiti. Firmi nella convinzione di aver fatto un affare. Poi, dopo qualche mese, scopri che l’estratto conto è pieno di voci che non avevi considerato. Commissioni qui, spese là, addebiti che nessuno ti aveva menzionato. Non è malafede, nella maggior parte dei casi. Semplicemente, le banche hanno decine di voci di costo e non tutte vengono evidenziate nelle promozioni. Alcune scattano solo in determinate condizioni, altre sono scritte in piccolo nei fogli informativi. Prima di scegliere un conto, vale la pena sapere dove guardare per evitare sorprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

