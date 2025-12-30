Continua l' occupazione della scuola chiusa per lavori | Forte preoccupazione

L’occupazione abusiva della scuola di via Taggia, chiusa dal 2016 per lavori di riqualificazione, prosegue. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra le istituzioni e la comunità, a causa delle problematiche di illegalità e sicurezza legate all’occupazione. La questione resta delicata, richiedendo un intervento tempestivo per garantire il rispetto delle normative e la tutela degli spazi pubblici.

L'occupazione abusiva a scopo abitativo della scuola di via Taggia continua. "Forte preoccupazione" è quanto filtra dalla Sinistra per la situazione di illegalità e poca sicurezza che ha visto l'occupazione dell'immobile chiuso dal 2016 e oggetto di una profonda riqualificazione.

