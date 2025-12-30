Continua la maledizione dei Kennedy | morta a 35 anni la nipote di JFK

Tatiana Schlossberg, giornalista e attivista ambientale, è deceduta all'età di 35 anni. Figlia di Caroline Kennedy e nipote di John F. Kennedy, continuava ad impegnarsi per temi legati alla sostenibilità e all’ambiente. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dell’informazione e dell’attivismo, lasciando un vuoto tra coloro che condividono la sua passione per un futuro più sostenibile.

Tatiana Schlossberg, giornalista e attivista ambientale, figlia di Caroline Kennedy e nipote del presidente John F. Kennedy, è morta a 35 anni a causa di una leucemia terminale. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato pubblicato sui canali social della John F. Kennedy Presidential Library and Museum. " La nostra amata Tatiana ci ha lasciati questa mattina. Rimarrà per sempre nei nostri cuori ", si legge nel messaggio firmato dai familiari. La sua scomparsa arriva a poco più di un mese da un saggio intenso e personale pubblicato sul New Yorker, nel quale aveva raccontato pubblicamente la malattia e il percorso che l’aveva portata ad affrontare una diagnosi senza possibilità di guarigione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Continua la maledizione dei Kennedy: morta a 35 anni la nipote di JFK Leggi anche: Morta la nipote di Jfk. Tatiana Schlossberg aveva 35 anni. Continua la “maledizione dei Kennedy” Leggi anche: Ancora la maledizione dei Kennedy. La nipote di JFK è malata terminale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Continua la maledizione dei Kennedy: morta a 35 anni la nipote di JFK - Tatiana Schlossberg aveva una leucemia terminale scoperta poco dopo la nascita della sua seconda figlia. ilgiornale.it

