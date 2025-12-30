Contenziosi in Atm Russo chiede gli atti all' azienda

Il consigliere comunale Alessandro Russo ha richiesto ufficialmente ad Atm gli atti relativi alla recente decisione della Corte di Cassazione sulla questione degli apprendisti autisti. La richiesta si inserisce nel quadro delle recenti contestazioni e analisi legali che coinvolgono l’azienda, evidenziando l’interesse pubblico e la trasparenza nelle procedure adottate da Atm.

Dopo l'ultima decisione sancita dalla Corte di Cassazione in merito all’obbligo da parte di Atm all’assunzione di cinque apprendisti autisti il consigliere comunale Alessandro Russo ha trasmesso una nota all'azienda. "E' opportuno rilevare come le cause di lavoro che l’Azienda avvia nei confronti. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Atm, tanti contenziosi persi. Russo: “Paghino i dirigenti responsabili, non l’azienda”; Atm sotto accusa dopo la sentenza della Cassazione, Russo presenta interrogazione.

