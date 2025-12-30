Contenziosi in Atm Russo chiede gli atti all' azienda

Il consigliere comunale Alessandro Russo ha richiesto ufficialmente ad Atm gli atti relativi alla recente decisione della Corte di Cassazione sulla questione degli apprendisti autisti. La richiesta si inserisce nel quadro delle recenti contestazioni e analisi legali che coinvolgono l’azienda, evidenziando l’interesse pubblico e la trasparenza nelle procedure adottate da Atm.

Dopo l'ultima decisione sancita dalla Corte di Cassazione in merito all’obbligo da parte di Atm all’assunzione di cinque apprendisti autisti il consigliere comunale Alessandro Russo ha trasmesso una nota all'azienda. "E' opportuno rilevare come le cause di lavoro che l’Azienda avvia nei confronti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Modifiche allo statuto dell'Azienda speciale, la Cisl fp chiede l'accesso agli atti Leggi anche: Noleggio con conducente, il prefetto chiede gli atti sul rilascio delle licenze La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Atm, tanti contenziosi persi. Russo: “Paghino i dirigenti responsabili, non l’azienda”; Atm sotto accusa dopo la sentenza della Cassazione, Russo presenta interrogazione. Atm, tanti contenziosi persi. Russo: “Paghino i dirigenti responsabili, non l’azienda” - Il consigliere comunale del Pd interroga il vicesindaco Mondello e chiede di verificare eventuali responsabilità erariale ... msn.com

Atm sotto accusa dopo la sentenza della Cassazione, Russo presenta interrogazione - Il consigliere Pd chiede numeri, percentuale di soccombenza e costi legali per verificare se le cause siano diventate un buco nero per le casse pubbliche. lasicilia.it

La reazione “esplicita” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa seguita al vertice di Mar-a-Lago con il presidente Usa, quando Donald Trump ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin si è dichiarato “disposto ad aiut - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.