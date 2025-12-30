Conte rompe il silenzio su Hannoun Ma bersaglia il Giornale che lo ha smascherato

Dopo mesi di silenzio Giuseppe Conte parla del caso Hannoun, ritenuto il vertice della cupola di Hamas in Italia. Per discostarsene? Ovviamente no e attacca Il Giornale: “Loro pensano di pulirsi la coscienza in questo modo? Loro pensano di strumentalizzare e infangare la battaglia giusta combattuta da tantissimi, anche i giovanissimi, che si sono avvicinati alla politica perché hanno avuto gridare il loro no a un genocidio in corso. Non ci riusciranno mai" Ma perché non entra nel merito degli incontri dei suoi parlamentari con il giordano? Stefania Ascari, Gaetano Pedullà, Roberto Fico e Giuseppe Conte stesso con lo storico braccio destro di Hannoun, Sulaiman Hijazi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Conte rompe il silenzio su Hannoun. Ma bersaglia il Giornale che lo ha smascherato Leggi anche: Dimissioni Conte, De Laurentiis rompe il silenzio sui social: svelato il futuro dell’ex Juve. Annuncio importante su quello che è successo Leggi anche: “Con mio figlio non so che fare…”. Martina Colombari rompe il silenzio su Achille Costacurta dopo i guai e lo choc La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Conte rompe il silenzio su Hannoun. Ma bersaglia il Giornale che lo ha smascherato - Ma non entra nel merito degli incontri con il presidente dell'associazione dei palestinesi d'Italia. msn.com

Sardone (Lega), su Hannoun imbarazzante il silenzio di Conte e Schlein - "È semplicemente imbarazzante il tentativo della sinistra di negare di conoscere Hannoun dopo l'inchiesta che ha svelato il sistema di finanziamenti a favore di Hamas. ansa.it

La sinistra rompa il silenzio su Hannoun oppure è complice di Hamas - Restano senza risposta i rapporti tra partiti come Pd, M5S e AVS e figure oggi ritenute vicine a Hamas, tra ... ilgiornale.it

