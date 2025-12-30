Conte non se lo aspettava tradimento McTominay | vuole tornare a casa

In assenza di De Bruyne e Anguissa, McTominay ha assunto un ruolo centrale nel centrocampo del Napoli, dimostrando affidabilità e determinazione. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile ritorno di McTominay in Inghilterra, alimentando discussioni sul suo futuro. Questa situazione evidenzia le dinamiche di una squadra che, pur affrontando assenze importanti, si affida a giocatori chiave per mantenere stabilità e rendimento.

Con l’assenza di De Bruyne e Anguissa è stato McTominay a tenere in piedi la baracca nel centrocampo del Napoli. Questa centralità però potrebbe non bastare. Nel momento più delicato della stagione, il Napoli ha trovato una certezza granitica attorno a cui costruire equilibrio e continuità. Il successo contro la Cremonese, arrivato pochi giorni dopo . 🔗 Leggi su Sportface.it

