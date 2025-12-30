Conte la strategia oltre i novanta minuti del Napoli | Non siamo pronti per comandare…

L’intervista di Antonio Conte analizza la strategia del Napoli oltre i novanta minuti, evidenziando come il tecnico abbia adottato un approccio tattico e comunicativo volto a ridurre la pressione sulla squadra. Attraverso parole studiate, il tecnico mira a alleggerire i suoi giocatori, spostando il peso delle aspettative sulle grandi del passato, e utilizzando la comunicazione come strumento per gestire al meglio le sfide di questa stagione.

Inter News 24 Conte e la strategia: parole studiate per alleggerire la squadra, spostare la pressione sulle big storiche e usare la comunicazione in un’arma decisiva. Antonio Conte non si smentisce mai. Vincere resta l’obiettivo sul campo, ma il lavoro del tecnico salentino va ben oltre il rettangolo di gioco. L’analisi proposta da Tuttosport parte da una constatazione chiara: Antonio Conte è da sempre un maestro nella gestione psicologica del gruppo e nell’arte di scaricare la pressione sugli avversari. Anche oggi, alla guida del Napoli, ha rimesso la sua maschera preferita: quella del condottiero che protegge la squadra in trincea, dipingendola come outsider contro poteri più forti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte la strategia oltre i novanta minuti del Napoli: «Non siamo pronti per comandare…» Leggi anche: Napoli-Bologna, Conte: “Ci tenevamo tanto a vincere. Non siamo ancora pronti a comandare” Leggi anche: Conte frena l’entusiasmo del Napoli dopo la vittoria contro la Cremonese: “Non siamo ancora pronti” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Conte e l’ordine prestabilito in casa Napoli per sbaragliare la concorrenza. La situazione non lascia dubbi - Ristabilire l’ordine azzurro per conquistare lo Scudetto nella maniera migliore possibile Antonio Conte non si smentisce mai. calcionews24.com

Antonio Conte dopo Cremonese-Napoli: le sue parole su Juve, Inter e Milan, reali o strategia? - Antonio Conte dopo Cremonese–Napoli analizza il gap tra Napoli e le big Juventus, Milan e Inter. tag24.it

Cremonese-Napoli chiude un 2025 perfetto tra re Hojlund e la strategia di Conte - Le Pillole di CasaNapoli - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague Chivu, l’Inter e il brodo lungo di Conte Cristian Chivu ha fatto bene. Anzi, benissimo. Non ha risposto a Conte. Non ha replicato, non ha alzato la voce, non ha cercato il microfono. Ha lasciato che l’eco delle parole dell’allen x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.