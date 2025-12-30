Conte ha una laurea honoris causa in rivalità la Gazzetta | ama battibeccare con i suoi vecchi amori
Giuseppe Conte ha ricevuto una laurea honoris causa in rivalità calcistica, secondo quanto riportato dalla Gazzetta. Mentre sulla sostanza i giudizi sono condivisi, con il Napoli considerato più indietro rispetto a Inter, Milan e Juventus, l’articolo evidenzia come Conte sembri preferire il confronto acceso con i suoi vecchi rivali, spesso alimentando polemiche più che discussioni serene.
La Gazzetta dà ragione a Conte sulla sostanza ( il Napoli è indietro rispetto a Inter, Milan e Juventus ) ma prova a dargli una bacchettata sulla forma. E scrive: Antonio Conte ha una laurea honoris causa in rivalità. Ama battibeccare con i suoi vecchi amori una volta tranciato il rapporto e preso un’altra via. Con Juve e Inter è andata così. Ricorda lo scontro dopo Napoli-Inter 3-1, Il presidente nerazzurro Marotta disse che il rigore dubbio concesso agli azzurri per il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan «aveva indirizzato la gara». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Ancelotti il tedoforo difende Conte: «Ha fatto bene a prendersi giorni di riposo, ha aperto una strada» (Gazzetta)
