Giuseppe Conte ha ricevuto una laurea honoris causa in rivalità calcistica, secondo quanto riportato dalla Gazzetta. Mentre sulla sostanza i giudizi sono condivisi, con il Napoli considerato più indietro rispetto a Inter, Milan e Juventus, l’articolo evidenzia come Conte sembri preferire il confronto acceso con i suoi vecchi rivali, spesso alimentando polemiche più che discussioni serene.

La Gazzetta dà ragione a Conte sulla sostanza ( il Napoli è indietro rispetto a Inter, Milan e Juventus ) ma prova a dargli una bacchettata sulla forma. E scrive: Anto­nio Conte ha una lau­rea hono­ris causa in riva­lità. Ama bat­ti­bec­care con i suoi vec­chi amori una volta tran­ciato il rap­porto e preso un’altra via. Con Juve e Inter è andata così. Ricorda lo scontro dopo Napoli-Inter 3-1, Il pre­si­dente neraz­zurro Marotta disse che il rigore dub­bio con­cesso agli azzurri per il con­tatto tra Di Lorenzo e Mkhi­ta­ryan «aveva indi­riz­zato la gara». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ilnapolista.it - Conte ha una lau­rea hono­ris causa in riva­lità, la Gazzetta: "ama battibeccare con i suoi vecchi amori"

