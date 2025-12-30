Sono ancora da chiarire le cause della tragica morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta lo scorso fine settimana all’ospedale di Campobasso. Le autorità indagano sull’ipotesi di una contaminazione di veleno, mentre si attendono i risultati delle analisi per comprendere le ragioni di questo grave episodio. Restano aperti numerosi interrogativi sulla dinamica e le eventuali responsabilità.

Restano aperti molti interrogativi sulle cause del decesso di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, morte lo scorso fine settimana all’ospedale di Campobasso. Le due pazienti presentavano un quadro riconducibile a una sospetta tossinfezione, ma l’origine dell’intossicazione non è ancora stata individuata con certezza. Nelle ultime ore sono in corso le indagini che stanno valutando anche una possibile contaminazione da veleno. Vediamo nel dettaglio come sarebbe successo. Morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara: cosa è emerso finora. Le verifiche degli inquirenti e dell’ Azienda Sanitaria Locale si stanno concentrando sugli alimenti consumati nei giorni delle festività natalizie, senza escludere la possibilità di una contaminazione di natura chimica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Contaminazione di veleno”. Mamma e figlia morte intossicate: spunta l’ipotesi

