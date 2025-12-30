Consulta | legge Toscana su fine vita non interamente illegittima

La legge toscana sul fine vita presenta alcune disposizioni che non risultano illegittime, tuttavia, diverse parti di essa sono in contrasto con le competenze attribuite dallo Stato. Questa distinzione evidenzia la complessità del quadro normativo regionale e nazionale, sottolineando l’importanza di un’armonizzazione tra le norme per garantire rispetto dei principi costituzionali e uniformità di tutela.

Non è illegittima l'intera legge toscana sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano competenze statali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

