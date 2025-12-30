Consiglio Provinciale seduta senza il PD | approvati bilanci e atti amministrativi

Il Consiglio Provinciale di Benevento si è riunito oggi in seduta ordinaria senza la presenza del PD. Durante l’incontro, sono stati approvati i bilanci e gli atti amministrativi di competenza, sotto la presidenza di Nino Lombardi. La riunione si è svolta in conformità alle procedure istituzionali, rappresentando un momento importante per l’attività amministrativa della provincia. La seduta ha avuto una durata di circa cinque minuti.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha presieduto oggi il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria, in prima convocazione. Assente il Gruppo consiliare del Partito Democratico. Il Presidente della Provincia, ricordando di aver indetto i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale per il prossimo 28 febbraio, ha annunciato che sono in corso di elaborazione le deliberazioni relative alla Sessione di Bilancio 2026 e che conta di portarle all'approvazione definitiva da parte del Consiglio uscente prima della data delle elezioni. Lombardi ha infatti affermato di ritenere doveroso che il Bilancio 2026 venga approvato dall'attuale Consiglio Provinciale.

