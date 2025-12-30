Consiglio provinciale seduta lampo | il centrodestra si astiene assenti gli ‘alleati’ del PD

Oggi si è svolta presso la Rocca dei Rettori una seduta del Consiglio provinciale, caratterizzata da una presenza limitata e da un esito senza decisioni rilevanti. Il centrodestra si è astenuto, mentre gli alleati del PD sono stati assenti. La riunione si è conclusa in breve tempo, evidenziando le difficoltà di un dibattito condiviso e la situazione di stallo nelle istituzioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto oggi, nella cornice della Rocca dei Rettori, il Consiglio provinciale convocato in prima convocazione, regolarmente insediatosi grazie al raggiungimento del numero legale garantito dalla presenza in aula dei consiglieri dei gruppi di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Assenti, invece, i due rappresentanti del Partito Democratico, Giuseppe Ruggiero e Raffaele De Longis. Un Consiglio provinciale flash, svolto a ritmo serrato e senza alcuna discussione nel merito dei punti all'ordine del giorno. I lavori sono scivolati via rapidamente, in netto contrasto con quanto accaduto nell'ultima seduta di fine anno del 2024, che aveva fatto presagire tempi ben più lunghi e un confronto più articolato.

