Il progetto “Consac” a Vallo della Lucania offre agli studenti un approfondimento sul ciclo dell’acqua e sulla gestione del servizio idrico integrato. Attraverso lezioni pratiche e teoriche, i giovani apprenderanno le fasi fondamentali del ciclo dell’acqua, dalla captazione alla distribuzione, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela delle risorse idriche. Un’occasione educativa per comprendere meglio il ruolo critico dell’acqua nella nostra vita quotidiana.

VALLO DELLA LUCANIA, Salerno 30 Dicembre 2025 – Dal servizio Idrico Integrato alle fasi del ciclo dell’acqua (captazione, distribuzione, ecc.); dalla potabilizzazione ai controlli di qualità, alle sempre più necessarie buone pratiche quotidiane da mettere in atto (tra cui la protezione dei contatori dal gelo). Tutti argomenti, al pari della visita alla Centrale Operativa del Sistema di Esercizio e Telecontrollo e alle diverse attività interattive sviluppate, che hanno interessato, e non poco, i giovani alunni della scuola Torre-De Mattia. Anche quest’anno, infatti, si è rinnovata l’iniziativa di Consac, che ha organizzato una giornata didattica con una scuola del territorio: l’Istituto Comprensivo Vallo della Lucania-Novi Velia, classe seconda della Torre-De Mattia, appunto. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Consac, giovani studenti a “lezione di acqua e ambiente”

