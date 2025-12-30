Conosci la storia della famigerata canzone del trenino di Capodanno? Viene dal Belgio ed è un Frankenstein alla brasiliana

La canzone del trenino di Capodanno, nota anche come

Ammettiamolo: chiunque abbia mai festeggiato Capodanno in Italia conosce quel momento. È passata l’una di notte, lo spumante ha già fatto effetto e parte quella canzone. Disco Samba. E parte il trenino. Puoi anche provare a resistere, ma è inutile: prima o poi ti ritrovi agganciato alla fila di persone che balla in cerchio. Ma da dove arriva questo pezzo che sembra inscindibile dal veglione di fine anno? Spoiler: non dal Brasile. Contrariamente a ogni aspettativa, Disco Samba nasce nel Belgio alla fine degli anni Settanta. A crearla furono i Two Man Sound, un progetto musicale formato da tre produttori: Lou Deprijck, Yvan Lacomblez e Sylvain Vanholme. 🔗 Leggi su Cultweb.it

