La teoria del tappo suggerisce che, quando il ghiaccio che ricopre un vulcano si scioglie, può provocare un’esplosione improvvisa. Questo fenomeno, associato a vulcani sotto grandi ghiacciai come quelli dell’Islanda, rappresenta un rischio reale e studiato dagli scienziati. Sotto la superficie di ghiacciai imponenti si celano processi geologici complessi, capaci di scatenare eruzioni improvvise e potenzialmente pericolose.

Sotto la superficie immobile dei ghiacciai più imponenti della Terra si nasconde un segreto esplosivo. In Islanda, i recenti e continui terremoti registrati nel 2025 attorno al gigante Bardarbunga hanno lanciato un allarme che scuote la comunità scientifica: il magma sta risalendo verso la superficie, pronto a rompere un silenzio durato dieci anni. Ma la vera notizia non è solo il risveglio di un vulcano, bensì il motivo profondo che potrebbe scatenare un’eruzione senza precedenti. Per decenni, i geologi hanno studiato il legame tra le calotte polari e l’attività vulcanica, e oggi la conferma sembra drammaticamente vicina. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Conoscete la Teoria del tappo? Quando il ghiaccio si scioglie, i vulcani esplodono (e gli scienziati tremano pensando all'Islanda)

