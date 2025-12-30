Il congedo per matrimonio rappresenta un diritto riconosciuto sia ai docenti che al personale ATA, a prescindere dal loro ruolo o contratto. In questa guida, vengono illustrate le condizioni e i tempi in cui spetta il permesso di 15 giorni, offrendo chiarimenti pratici e aggiornati. Conoscere le regole precise permette di pianificare al meglio le proprie assenze, garantendo il rispetto delle normative vigenti nel settore scolastico.

Le regole per i permessi di matrimonio sono le stesse per docenti e ATA, sia di ruolo che a tempo determinato. Il contratto garantisce 15 giorni consecutivi di congedo retribuito in occasione del matrimonio (art. 1, comma 16 del CCNL 2019-2021, d.lgs. n. 1652001). L'articolo Congedo per matrimonio docenti e ATA: quando spettano i 15 giorni LA GUIDA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

