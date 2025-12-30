Confesso davanti a Gigi Rizzi anch’io ho fatto girare la testa a BB

Confesso che, davanti a Gigi Rizzi, anche io ho fatto un passo indietro. Tuttavia, leggendo sul Corriere, noto che la signora Milena Gabanelli si permette di ricordare pubblicamente un episodio passato, ovvero un viaggio in auto con Brigitte Bardot. Questa nota serve a riflettere su come alcune dichiarazioni siano comunque parte della sfera pubblica e personale, senza pretese di particolari enfasi o clamore.

Al direttore - Mi scuso. Ma leggo sul Corriere che una maestra come la signora Milena Gabanelli non rinuncia a far sapere al mondo che una volta viaggiò in macchina con Brigitte Bardot. Mi ha eccitato a dire la mia. Sono stato quasi parente, e certo sodale di Gigi Rizzi, play-boy di Genova, almeno da quando doveva sposare Brigitte. Nicoletta era più stretta parente di Gigi, io studiavo con lei Medicina, per di più Anatomia, per di più a casa sua, quando Gigi capitò con Lei, e lo ripeto, con Lei, per presentarla alla sua mamma e alla sua zia. Dovevano sposarsi. Lei mi guardò. Mi riguardò. Non si sposarono più.

