conegliano si riscatta in coppa italia rimonta bergamo e avanza sarah fahr torna in campo haak risolutrice

Conegliano si riscatta in Coppa Italia, superando Bergamo con una rimonta e qualificandosi ai quarti. La squadra ha mostrato carattere, con Sarah Fahr di nuovo in campo e Haak decisiva nel finale. Dopo la sconfitta di sabato contro Milano in Serie A1, questa vittoria rappresenta un segnale positivo per il percorso della squadra.

Conegliano ha rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata sabato pomeriggio contro Milano in Serie A1. Le Pantere sono riuscite a lasciarsi alle spalle il primo ko subito nella regular season di campionato dopo tre anni di imbattibilità, sconfiggendo Bergamo per 3-1 (26-28; 25-21; 25-14; 25-23) nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, meritandosi così la qualificazione alla Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state beffate nel finale del primo parziale: Mosser ha annullato il set-point guadagnato da Haak con un ace e ha poi confezionato un diagonale impeccabile, la bomber svedese ha cancellato l’occasione delle ospiti, un micidiale uno-due di Manfredini ha fatto gioire le orobiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Egonu gigantesca, Milano ferma Conegliano. Primo ko in campionato per l’Imoco; Battute le (ex) invincibili. Milano da urlo, è colpaccio. Primo stop per Conegliano. Egonu infiamma l’Allianz.

